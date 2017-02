Berna, nuovi scontri al centro culturale

Undici feriti, tra cui otto agenti, diversi fermi e alcune auto danneggiate. Questo, in sintesi, è il bilancio di nuovi scontri avvenuti sabato sera a margine di una manifestazione nei pressi del centro culturale autonomo della Reitschule a Berna. Dopo gli scontri di venerdì, la polizia è dovuta nuovamente intervenire con un imponente dispiegamento di forze per impedire una dimostrazione non autorizzata.

Nei pressi della ex scuola di equitazione, situata vicino alla stazione centrale, si erano riunite circa 200 persone per protestare contro lo sgombero di una casa occupata abusivamente. Nel corso dell'operazione si sono verificati scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti, sette dei quali sono stati fermati. Violente manifestazioni accompagnate da tafferugli con la polizia avevano già avuto luogo mercoledì e venerdì sera a Berna causando danni per diverse decine di migliaia di franchi.

(Ats/Red)