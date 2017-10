Berna-Roma: si firma o no?

di Gregorio Schira

“Firma sui frontalieri. Sarà la volta buona?”. Così titolavamo sul Gdp non più tardi di due giorni fa, riferendo delle dichiarazioni fatte dal capo del Dipartimento federale degli affari esteri Didier Burkhalter a Lugano, in occasione dell’apertura del Forum per il dialogo tra Svizzera e Italia. In quel frangente, il ministro dimissionario aveva specificato di attendersi la firma dell’accordo sui frontalieri «entro la fine dell’anno», e anche il suo omologo italiano Angelino Alfano - pur senza voler fornire date - aveva dichiarato che la firma dell’intesa era vicina.

Sarà la volta buona, dicevamo?

Forse no. O meglio, forse “ni”. Perché se è vero che al momento - come dichiarato ieri a laRegione da fonti di Palazzo Chigi - le priorità per Roma sono altre (su tutte la legge di stabilità e la legge elettorale, ma senza poi dimenticare le vicine elezioni del prossimo anno per cui difficilmente l’attuale Governo vorrà incaricarsi della firma di un accordo che soprattutto nelle fasce di confine sta creando non pochi malumori), è altresì vero che la questione non è oggi del tutto in mani italiane.

Come ha ben spiegato sul Giornale del Popolo di mercoledì l’ambasciatore italiano a Berna Marco Del Panta, infatti, prima di procedere con la ratifica dell’accordo (oltre a un chiarimento sull’abolizione dell’obbligo per i frontalieri di presentare il casellario giudiziale, che il Governo ticinese postpone alla firma dell’accordo mentre l’Italia vorrebbe lo precedesse) Roma attende dall’UE la conferma dell’eurocompatibilità dell’applicazione del 9 febbraio. Ed è questa, a quanto pare, che potrebbe arrivare a breve (se non entro la fine dell’anno al più tardi all’inizio del 2018).

Troppo ottimismo o addirittura troppa ingenuità da parte di Burkhalter, quindi? Poca sincerità da parte di Alfano? È veramente difficile dirlo. Anche perché fonti della Farnesina confermano - per contro - al GdP che le parole del ministro degli Esteri italiano vanno prese sul serio e che non ci sarebbe nessuna smentita da parte di Palazzo Chigi.