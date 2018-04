Berset e Abe intensificano le relazioni

(LE FOTO) Durante l'incontro in Giappone, il presidente della Confederazione ha ribadito al premier nipponico la volontà di attualizzare l'accordo di libero scambio.

Il presidente della Confederazione Alain Berset, in visita in Giappone, ha incontrato oggi il premier nipponico Shinzo Abe, con il quale "ha discusso di relazioni bilaterali e di una vasta gamma di temi internazionali", secondo quanto indica in un comunicato il Dipartimento federale dell'interno.

Le parti hanno sottolineato "le eccellenti relazioni bilaterali e hanno discusso i modi per intensificarle". Berset, continua la nota, ha in questa occasione ribadito la volontà svizzera di attualizzare l'accordo di libero scambio in vigore tra i due paesi dal 2009. Sono stati trattati anche temi relativi alla situazione coreana e al progetto di interconnessione tra Europa e Asia.

Il programma della visita di Berset prevede anche un incontro con Katsunobu Kato, ministro della sanità, del lavoro e degli affari sociali. Sabato il presidente della Confederazione parteciperà al terzo vertice mondiale dedicato alla sicurezza dei pazienti.

(Ats)