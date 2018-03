Bilancio abbastanza positivo per le FFS

Nel 2017 è cresciuto il numero di passeggeri, così come anche l'utile, ma il traffico merci ha avuto una battuta d'arresto; problemi di puntualità in Ticino.

Le FFS stilano un bilancio tutto sommato positivo dello scorso anno, nonostante una battuta d'arresto nel traffico merci. Il numero dei passeggeri è cresciuto (+0,6%) nel 2017. Così anche la puntualità, che tuttavia lascia ancora a desiderare in Ticino soprattutto a causa dei ritardi dall'Italia, la soddisfazione della clientela e il livello di sicurezza.

La crescita dell'utile (+4,8% a 399 milioni) è in gran parte dovuta alla maggiore produttività, al miglior risultato delle divisioni Viaggiatori, Immobili e Infrastruttura nonché al programma di risparmi RailFit20/30, indicano oggi in una nota le Ferrovie federali svizzere.

Lo scorso anno le FFS hanno trasportato ogni giorno 1,26 milioni di persone. La divisione viaggiatori ha registrato un utile di 186 milioni di franchi, in crescita rispetto ai 139 milioni dell'anno precedente. A questo risultato hanno contribuito il miglioramento del traffico viaggiatori internazionale, con un incremento della domanda sull'asse del San Gottardo, e "la prospezione attiva di mercato", con l'aumento degli abbonamenti generali e metà-prezzo che ne è derivato, sottolinea l'ex regia federale.

Perdite di FFS Cargo

Negativo invece il bilancio di FFS Cargo (-239 milioni di franchi, contro +1 milione nel 2016). Questo deficit è dovuto alla perdita operativa di 31 milioni della divisione Cargo, a un accantonamento per ristrutturazioni pari a 19 milioni e a una rettifica di valore di 189 milioni. A causa di questa difficile situazione, FFS Cargo ha già annunciato che entro la fine del 2023 i dipendenti saranno 800 in meno rispetto ai 2200 attuali.

Se l'è cavata meglio FFS Cargo International: nonostante l'interruzione della tratta tedesca a nord di Basilea a Rastatt, durata sette settimane, tale divisione è riuscita a migliorare il proprio risultato.

Bene infrastrutture e immobili

Positivo invece il bilancio del settore infrastrutture, che ha fatto segnare un aumento di 100 milioni di franchi (-103 milioni nel 2016). La produttività è cresciuta tanto nell'esercizio quanto nella manutenzione e negli investimenti. Anche il risultato della divisione immobili è leggermente migliorato, passando da 433 milioni del 2016 a 435 milioni l'anno scorso: parte di questa somma è stata riversata alle infrastrutture, il resto alla cassa pensioni.

È inoltre diminuito il grado di indebitamento netto della società (5,97), che si trova per la prima volta al di sotto dell'obiettivo dettato dalla Confederazione (6,5). Nell'esercizio precedente il grado di indebitamento era ancora di 7,47.

Secondo le FFS, per stabilizzare il grado di copertura dei debiti a lungo termine sarà necessario incrementare ulteriormente l'efficienza, visti i futuri grandi investimenti nel materiale rotabile o in progetti immobiliari.

Puntualità

Per quanto riguarda la puntualità, l'89% di tutti i viaggiatori è arrivato in orario a destinazione. Si tratta di 0,2 punti percentuali in più rispetto al 2016, ovvero il miglior valore in assoluto degli ultimi sei anni. Questo valore soddisfacente, secondo le FFS, è stato possibile grazie alla maggiore stabilità dell'orario, dovuta tra l'altro a una pianificazione più affidabile degli interventi di manutenzione e ampliamento.

Se la puntualità è giudicata "ottima" nella regione Est con Zurigo, in Ticino - pur registrando un miglioramento, grazie al successo del primo anno di esercizio della galleria di base del San Gottardo - i valori rimangono relativamente bassi, principalmente a causa dei ritardi dall'Italia.

(Ats)