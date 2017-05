Via bilaterale, ma in ottica elvetica

Bisogna "consolidare e sviluppare la via bilaterale", portando avanti i negoziati sui meccanismi istituzionali degli accordi di accesso al mercato tra la Svizzera e l'UE. Lo ha affermato il consigliere federale Didier Burkhalter ai tradizionali colloqui di casa von Wattenwyl, tenutisi oggi tra una delegazione del Consiglio federale e i partiti di governo.

Dal canto loro i partiti hanno sottolineato che per quanto riguarda i negoziati in corso con l'UE è necessario tenere in considerazione non solo gli interessi di politica estera ma anche e soprattutto quelli interni.

Facendo riferimento all'uscita del Regno Unito dall'UE e alle conseguenze sui rapporti con la Svizzera, il governo ha illustrato le sue proposte per garantire, e se necessario estendere, i diritti e gli obblighi con la Gran Bretagna. Berna e Londra sono "partner di primaria importanza in numerosi ambiti", è dunque nell'interesse di entrambi definire un nuovo quadro per le relazioni bilaterali.

Nel corso dei secondi colloqui Von Wattenwyl dell'anno si è anche discusso di governance. Il consigliere federale Ueli Maurer ha presentato la politica della Confederazione nei confronti delle imprese parastatali rese giuridicamente autonome. Il ministro ha sottolineato che il governo vigila affinché le regole di base concernenti l'impostazione, la gestione e il controllo di queste imprese "siano attuate nel modo più uniforme possibile".

Concretamente Maurer ha illustrato le condizioni legali, gli indicatori chiave e l'evoluzione della situazione di mercato delle imprese parastatali quali Swisscom, La Posta, le FFS o la RUAG.

Fra i temi trattati oggi figurano pure la situazione attuale e le previsioni nel campo dell'asilo, i dati relativi all'immigrazione, la nuova riforma denominata "Progetto fiscale 17" nonché lo stato delle trattative concernenti gli accordi bilaterali e l'accordo quadro istituzionale con l'UE, si legge in una nota odierna della Cancelleria federale.

All'incontro con i vertici dei partiti governativi, oltre a Burkhalter e Maurer hanno partecipato anche la presidente della Confederazione Doris Leuthard e il cancelliere della Confederazione Walter Thurnherr.

(Ats)