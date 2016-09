Bimba investita a Lenzerheide

Ieri pomeriggio a Lenzerheide (GR) una bambina di 7 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La piccola - che ha riportato ferite leggere - era accompagnata dalla madre, ha comunicato la polizia cantonale.

L'automobile coinvolta era guidata da un 80enne e procedeva in direzione di Tiefencastel. La bambina è stata portata dal medico di famiglia per curare le ferite. Un'indagine è in corso per chiarire la dinamica.

(Ats)