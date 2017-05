Biocarburanti, sgravi anche dopo il 2020

Lo chiedono gli ambienti petroliferi. Gli agrocarburanti sul mercato in Svizzera appresentano solo il 2%, ma sono indispensabili per le misure di riduzione del CO2.

Gli ambienti petroliferi chiedono di prorogare gli sgravi fiscali per i biocarburanti anche dopo il 2020 nell'ambito della revisione della legge sul CO2. Attualmente i "carburanti verdi" rappresentano solo il 2% del mercato svizzero. I vantaggi fiscali sono una condizione indispensabile per il mantenimento degli agrocarburanti in Svizzera, secondo L'Unione petrolifera, biofuels e laFondazione per la protezione del clima e la compensazione di CO2 (KliK). La loro produzione è infatti più costosa rispetto alla benzina e al diesel standard, di origine fossile.

In Svizzera gli importatori di carburanti sono obbligati, dal primo gennaio 2013, a controbilanciare la produzione di CO2. Concretamente devono compensare in media il 5% delle emissioni dovute alla combustione di combustibili fossili con misure di riduzione del CO2. Secondo le associazioni interessate, la metà di queste compensazioni può essere raggiunta nel settore dei trasporti grazie all'utilizzazione di biocarburanti. Nel 2016 questi hanno infatti permesso di ridurre le emissioni di CO2 dovute al traffico di 250'000 tonnellate. KliK e biofuels puntano a moltiplicare per dieci questa cifra entro il 2020 per raggiungere i 2,65 milioni di tonnellate. In base alla ultime statistiche la Svizzera continua a ridurre le emissioni di gas a effetto serra: nel 2015 si attestavano a 48,1 milioni di tonnellate. Il settore dei trasporti però non riesce a raggiungere gli obiettivi prefissati ed è in controtendenza: 15,4 milioni di tonnellate, vale a dire il 4% in più rispetto al 1990.

La revisione della legge sul CO2 prevede una riduzione della metà delle emissioni di gas ad effetto serra rispetto al 1990 entro il 2030. Si tratta di una riduzione globale di 26,8 milioni di tonnellate, di cui 16,1 milioni da realizzare in Svizzera e 10,7 milioni all'estero. Il progetto sarà trasmesso al Parlamento entro fine anno. Il PLR ha già depositato un'iniziativa parlamentare per prorogare gli sgravi fiscali per i biocombustibili.

