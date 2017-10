In Bregaglia al via i lavori anche di notte

Da oggi si lavorerà 20 ore al giorno, cioè anche di notte, per sgomberare il bacino di ritenzione di Bondo in Val Bregaglia. Questo è possibile grazie a un sistema di illuminazione notturna e al miglioramento del sistema di allarme. In questo modo che i lavori potranno continuare dalle 5 di mattina all'1 di notte. Oggi è inoltre stata effettuata la prova settimanale dei sistemi di allarme. Da ieri, martedì, si cominciato pure a ripulire le case della frazione di Spino, che in parte sono state colpite duramente dalla grande colata detritica del 31 agosto, succeduta alla prima scesa fino al piano il 23 agosto dal Pizzo Cengalo lungo la Val Bondasca.

Da ieri, martedì, gli uomini dell'Esercito e della Protezione civile sono all'opera per liberare le abitazioni dalla massa di fango e detriti che ha invaso la frazione di Spino, colpita duramente dalla grande colata del 31 agosto.

Donati 5 milioni di franchi

Ammontano a 5 milioni di franchi le donazioni versate finora sul conto della Catena della Solidarietà in favore di Bondo (GR). Nel frattempo, 55 famiglie che hanno subito le conseguenze delle colate di fango che hanno investito il villaggio hanno già ricevuto 164'000 franchi quali aiuti immediati, comunica in una nota odierna la Catena della Solidarietà.

(Red)