Bregaglia: alpinista muore sul Badile

L'uomo, un alpinista polacco, era in seria difficoltà da 2 giorni ma a causa del maltempo la Rega è potuta intervenire solo giovedì, quando per lui non c'era più nulla da fare.

Un alpinista polacco è morto ieri, giovedì, sul Piz Badile, in Val Bregaglia. L'uomo si trovava con un altro alpinista, anche lui polacco, quando nella serata di martedì hanno allertato la centrale d’allarme della Rega. I due, esausti e a causa delle avverse condizioni, non erano più in grado di proseguire o di rientrare a valle da soli. A causa del maltempo si è dovuto però attendere fino a giovedì mattina prima di tentare il salvataggio dei due.

Un elicottero della Rega della base ticinese, coadiuvato da due specialisti RSH, si è levato in volo all’alba e ha potuto raggiungere i due alpinisti in difficoltà. I due allo stremo delle forze sono stati tratti evacuati dalla parete. Purtroppo per uno di loro non c’è stato più nulla da fare.

(Red)