Bregaglia, cantonale aperta anche di notte

Un sistema di allarme supplementare è stato installato per migliorare l’avviso in caso di colate detritiche che potrebbero raggiungere Bondo. Esso è appeso a dei cavi sopra il fiume Bondasca, a ca. 2.5km da Bondo. Se dovesse ingrossarsi il fiume o staccarsi una colata detritica, il sistema garantisce l’invio di un allarme anche di notte o in caso di scarsa visibilità che permette un tempo d’evacuazione di 4 minuti sia nel bacino di ritenzione che sulla vecchia strada cantonale.

Questo miglioramento del sistema di allarme permette il transito sulla vecchia strada cantonale anche con l’oscurità. La chiusura notturna della strada cantonale H3 che attraversa la Val Bregaglia è quindi revocata da subito. Il traffico circolerà, come prima, sulla vecchia strada cantonale attraverso Spino e Promontogno. Sono da prevedere tempi di attesa al semaforo tra i 10 e 30 minuti.

Il Comune di Bregaglia informa gli abitanti tramite il suo sito internet www.comunedibregaglia.ch/infobondo e via twitter www.twitter.com/InfoBondo. Per la popolazione evacuata, è stato installato un' servizio informativo via SMS. È possibile inoltre richiedere informazioni al numero della hotline del Comune: 081 822 60 64.

(Red)