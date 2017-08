Bregaglia, "ci sono anche altri dispersi"

Oltre alle 8 persone di cui abbiamo riferito questa mattina, potrebbero esserci altre 5-6 persone disperse in Bregaglia a seguito della frana staccatasi ieri mattina dal Pizzo Cengalo. Lo ha comunicato la polizia cantonale in una conferenza stampa oggi pomeriggio a Bondo (GR).

Alle 13.30 le forze dell'ordine hanno infatti ricevuto una segnalazione di un parente relativa a un altro gruppo di persone disperse, ha riferito Andrea Mittner, della polizia grigionese. Non è tuttavia chiaro se le persone fossero in zona e non si esclude neppure che fossero già ripartite.

La presidente del Governo sul posto

Oggi la presidente del Governo retico, Barbara Janom Steiner, si è recata nella zona di Bondo per farsi un'idea delle proporzioni dei danni e per incontrare il sindaco Anna Giacometti. Ha quindi reso visita alla popolazione fatta evacuare e ha assicurato la piena solidarietà e il massimo sostegno possibile del Cantone nei confronti della popolazione stessa e del comune.

Janom Steiner è rimasta impressionata in modo particolare da quanto fatto in loco dalle forze d'intervento e di soccorso, le quali sono attive senza sosta e svolgono un lavoro eccezionale. Il Governo ringrazia tutte le forze d'intervento del Cantone, del comune e di altre organizzazioni così come tutte le altre persone intervenute per l'impegno esemplare. Inoltre la Presidente del Governo ha espresso la speranza che le persone disperse possano essere trovate quanto prima.

(Red/Ats)