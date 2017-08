Bregaglia, nuove frane possibili

Tutto ha avuto inizio il 23 agosto, quando alle 9.30 circa 4 milioni di metri cubi di roccia si sono staccati da una parete del Pizzo Cengalo in Val Bondasca. La colata detritica ha raggiunto il paese di Bondo, che è stato provvisoriamente evacuato per motivi di sicurezza.

La Polizia cantonale grigionese ha in seguito riferito che otto persone sono risultate disperse. Gli indizi che ne accertavano la presenza in Val Bondasca si sono rivelati fondati. Venerdì le operazioni di ricerca dei dispersi sono state sospese, quando nel pomeriggio una nuova colata ha colpito il Comune bregagliotto e lambito altri quartieri del paese. I dispersi di nazionalità tedesca provengono dal Baden Wurttemberg, quelli di nazionalità austriaca dalla Stiria e gli svizzeri dal Canton Soletta.

Situazione in montagna e a valle

Gli specialisti ritengono probabili nuove frane e colate detritiche. La strada principale H3 è chiusa al traffico, che viene deviato sulla vecchia strada cantonale. Il transito, con restrizioni, è consentito nelle ore diurne, la deviazione è chiusa dalle 21 alle 6. Sono possibile code e tempi di attesa, per maggiori informazioni è consultabile il sito www.strassen.gr.ch.

È intanto stata aperta un’inchiesta, che tra l’altro dovrà elucidare se sia stato sufficientemente segnalato il pericolo di frane. Il Ministero pubblico è stato informato.

Spazio aereo chiuso

L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ha decretato su richiesta della Polizia cantonale dei Grigioni la chiusura dello spazio aereo sulla zona di Bondo entro un raggio di 5 km. Questa misura ha lo scopo di consentire alle squadre di soccorso di poter svolgere senza l’interferenza di terzi, i lavori di ricerca e di soccorso. Lavori questi che richiedono l’impiego sia di truppe di terra sia di elicotteri.

Sistema d’allarme in Val Bondasca

La zona della frana in Val Bondasca è monitorata da un sistema d’allarme, che è scattato mercoledì mattina e le squadre d’intervento, tempestivamente allertate, hanno immediatamente iniziato il loro lavoro in base al dispositivo d’intervento predisposto. Sono stati eretti dei posti di osservazione per assicurare i lavori delle squadre di soccorso.

Intervento dell'Esercito troppo pericoloso

Anche l'esercito è pronto ad intervenire nelle operazioni di aiuto a Bondo, come confermato il capo del Dipartimento della difesa Guy Parmelin. Al momento, però, l'impiego dei militari è fuori discussione, perché ritenuto troppo pericoloso, ha dichiarato invece il consigliere retico Christian Rathgeb all'ats: in caso di emergenza, i soldati dovrebbero poter essere allontanati entro quattro minuti, cosa non possibile dal momento che il materiale è ancora in movimento.

Rathgeb ricorda infatti che sul Pizzo Cengalo c'è ancora un milione di metri cubi di materiale in movimento che potrebbe staccarsi in qualsiasi momento.

Aiuto dalla catena della Solidarietà

Pronta ad offrire sostegno finanziario anche la Catena della solidarietà: secondo l'addetta stampa Daniela Toupane, l'organizzazione di soccorso dispone di un fondo specifico di 3 milioni di franchi per danni da maltempo, che potrebbero essere utilizzati per offrire aiuto finanziario immediato alla Bregaglia.

L'organizzazione attende una richiesta ufficiale dal Comune di Bregaglia o da privati; quest'ultimi possono rivolgersi alla Caritas, che rappresenta l'associazione in loco.

(Red/Ats)