Bregaglia, riapre la strada del Maloja

Nel suo quotidiano momento informativo, il Comune di Bregaglia fa sapere che la strada principale del passo del Maloja (H3b) da oggi è nuovamente aperta a orario continuato per il traffico giornaliero. Ricordiamo che la scorsa settimana la strada era stata invasa da una colata di fango e in seguito minacciata dal fiume Maira in piena. Resta però alto il pericolo di nuove colate detritiche. Le forze d'intervento stanno facendo tutto il possibile per mettere in sicurezza questa importante arteria stradale e mantenerla, per quanto possibile, aperta al traffico.

Rimane invece chiusa, in seguito alle enormi colate detritiche scese nei pressi di Bondo, la nuova strada cantonale tra Spino e la galleria di Promontogno. Il traffico può nuovamente passare sulla vecchia strada cantonale attraverso Spino, Sottoponte e Promontogno. A causa della strada molto stretta, in queste località il transito per veicoli fino a 32 tonnellate e autobus fino ad una lunghezza massima di 12 metri avviene alternativamente a senso unico. Per autocarri e camion con rimorchio la strada del Maloja tra Spino e Promontogno rimane chiusa.

Chiusura notturna

Resta attivo il divieto di traffico notturno: per motivi di sicurezza la strada è chiusa tra le ore 20.00 e le ore 6.30. Dato che la tratta tra Spino e Promontogno è sottoposta al pericolo di ulteriori colate e che il sistema d'allarme preventivo per il momento funziona solo con la luce diurna, la strada fino a nuovo avviso è transitabile solo di giorno.

Il Comune di Bregaglia e il Cantone dei Grigioni chiedono comprensione a tutte le persone e le imprese colpite dalla chiusura parziale della strada. "Tutte le forze d'intervento stanno facendo tutto il possibile per migliorare la situazione", sottolineano. Obiettivo urgente dello Stato maggiore di crisi del Comune è proteggere la strada da nuove colate di detriti e inondazioni e, nei limiti del possibile, tenerle aperte al traffico.

Zone di sicurezza nel Comune di Bregaglia

Su richiesta del Comune di Bregaglia e per garantire la sicurezza delle persone e delle cose, la Polizia del Canton Grigioni ha definito nelle aree evacuate delle zone di sicurezza con accesso limitato. La decisione entra in vigore a partire da oggi, giovedì 7 settembre, a mezzogiorno fino a nuovo avviso (nella gallery la situazione a Bondo e nelle altre frazioni di Bregaglia).

(Red)