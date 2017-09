Bregaglia, vietato l'accesso alle case

Nella giornata di oggi, sabato, le zone evacuate non saranno accessibili in quanto le autorità temono la caduta di nuove frane a causa della forte pioggia.

È stato di allerta a causa delle piogge in Val Bregaglia, dove si temono nuove frane dopo quelle cadute nelle scorse settimane e che hanno colpito in particolare il villaggio di Bondo.

Per ragioni di sicurezza le autorità hanno vietato oggi l'accesso alle zone evacuate, scrive oggi il Comune Bregaglia in una nota: "Le piogge limitano la vista nella Valle Bondasco. Il tempo d'allarme per nuove frane è ridotto a solo due minuti", si legge nella nota, nella quale si precisa che "gli orari di accesso di domenica saranno determinati in base alle condizioni meteorologiche".

(Red/Ats)