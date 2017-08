Brucia una stalla, muoiono 2000 galline

Duemila galline sono morte la scorsa notte a Rueun, nel canton Grigioni, in un incendio che ha completamente distrutto la stalla nella quale si trovavano.

Il proprietario, svegliato dal crepitio delle fiamme, ha allertato i pompieri, che sono intervenuti in forze alle 2.30, indica la polizia cantonale in una nota odierna. Il rogo è stato spento ma non c'è stato nulla da fare per i volatili.

(Ats)