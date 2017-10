Brutta curva per un 19enne

Ieri pomeriggio, nella zona di Diavolezza, sulla strada del Bernina, un 19enne ha perso il controllo dell'auto finendo fuori strada. Il veicolo, completamente distrutto, ha arrestato la sua corsa in prossimità dell'adiacente percorso della Ferrovia Retica (RhB). Il giovane autista ed il suo passeggero hanno riportato ferite di lieve entità.

Il conducente guidava da Pontresina (GR) in direzione Ospizio Bernina, spiega la polizia cantonale in una nota odierna, quando in una curva a sinistra l'auto ha sbandato finendo fuori strada e fermandosi in prossimità dei binari della Ferrovia Retica.

Il conducente e il passeggero, lievemente feriti, sono stati trasportati all'ospedale di Samedan (GR). La linea ferroviaria è stata interrotta per un'ora e mezza ma la RhB ha utilizzato un percorso sostitutivo.

(Ats)