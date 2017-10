Budget pubblici più sereni

La maggioranza dei Cantoni svizzeri prevede un budget per il 2018 nelle cifre nere. In diversi casi la stabilità è dovuta a misure di risparmio passate o attuali.

Dei 24 Cantoni che hanno presentato i Preventivi per il 2018 nelle ultime settimane, 14 stimano un attivo, otto un disavanzo e in un caso, Argovia, si prevede un bilancio neutro. Appenzello interno e Grigioni non hanno ancora presentato il budget 2018.

Rispetto allo scorso anno i Cantoni si sono mostrati più ottimisti. Il Canton Zugo ha previsto un risultato d’esercizio leggermente positivo - di 1,7 milioni - dopo diversi anni nelle cifre rosse. Il dato è però influenzato da una riserva di 52 milioni che verrà liquidata a causa di un nuovo modello contabile. Misure volte al risparmio anche nel Canton Berna, che nel preventivo 2018 stima un saldo positivo di 125 milioni di franchi su un budget complessivo di 11 miliardi. Risparmi, riforme e aumenti delle imposte a partire dal 2019 sono previste anche nel Canton Argovia. Per il 2018 si stima invece equilibrio.

Nel Canton Uri il deficit si attesta a circa 7 milioni di franchi, un Preventivo che il Consiglio di Stato giudica «inaccettabile», nonostante le misure di risparmio.

A Lucerna si stima un disavanzo di 43 milioni. Il Parlamento cantonale ha approvato da meno di un mese il preventivo per l’anno in corso, che presenta un deficit di 52 milioni.

(Red)