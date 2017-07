Buon Primo d'Agosto!

Oggi, Primo Agosto, si celebra in tutta la Svizzera la Festa nazionale, in ricordo del lontano 1. agosto del 1291, giorno in cui venne pronunciato il leggendario giuramento sul Grütli che diede origine alla Confederazione.

Il Patto federale è considerato il più antico atto costituzionale svizzero. Con esso le comunità di valle di Uri, Svitto e Untervaldo si impegnarono ad aiutarsi reciprocamente contro tutti coloro che avessero fatto loro violenza o torto, a rifiutare la presenza di giudici stranieri, ma anche a mantenere inalterati i rapporti di potere esistenti. Il Patto contiene inoltre elementi di procedura penale e civile oltre che regole per la composizione di controversie fra gli stipulanti.

E oggi, in occasione del Natale della Patria, non possono mancare le celebrazioni sul praticello del Rütli. A prendere la parola per prima, intorno alle 13.30, sarà la ministra Eveline Widmer-Schlumpf, presidentessa di Pro Senectute Svizzera, associazione ospite d'onore per il suoi 100 anni. L'allocuzione ufficiale è invece stata affidata a Walter Thurnherr, cancelliere della Confederazione.

In mattinata torna invece l'appuntamento sul San Gottardo con la Messa presieduta dal vescovo Valerio e concelebrata da moltissimi sacerdoti della Diocesi di Lugano. Da sottolineare che, oltre al vescovo Lazzeri, saranno presenti anche due altri vescovi: l’emerito Pier Giacomo Grampa e Pierre Farine. L’inizio della Santa Messa è previsto per le 10.30 e la funzione sarà anche trasmessa in diretta da RSI La1 per le tre reti nazionali.

Ed ecco infine il VIDEOMESSAGGIO DELLA CONFERENZA DEI VESCOVI SVIZZERI per il 1° agosto 2017:

Da tutto il Giornale del Popolo l'augurio di un buon Primo d'Agosto!

(Red)