Burqa, svizzeri per il «sì» al divieto

Lo rivela un sondaggio congunto di Le Matin Dimanche e SonntagsZeitung. Il 71 per cento degli intervistati si pronuncia a favore dell’iniziativa lanciata in marzo, e uno svizzero su due teme attentati nella Confederazione.

Gli svizzeri sono nettamente a favore di un divieto del burqa, come dimostra un sondaggio di Matin Dimanche e SonntagsZeitung. Oltre il 71% degli intervistati sostiene questa misura. Secondo l’inchiesta pubblicata ieri, il 55% degli interrogati approva l’iniziativa lanciata in marzo che mira a vietare il velo integrale nella Confederazione. Il 16% si dice piuttosto d’accordo, il 9% piuttosto contrario e il 17% contrario. Il 3% non si è espresso. Il sostegno a questo divieto arriva sia dagli uomini (73%) che dalle donne (69%) e non conosce differenze linguistiche: raggiunge il 72% nella Svizzera tedesca e il 70% fra i romandi. In Ticino, dove una legge contro la dissimulazione del viso esiste già, il «sì» raggiunge l’85%. La legge, entrata in vigore il 1° luglio 2013, prevede multe da un minimo di 100 a un massimo di 10mila franchi.

Differenze si riscontrano però in base all’appartenenza politica: fra i sostenitori dell’UDC l’iniziativa è approvata dal 96% degli interrogati, quota che scende al 33% fra i Verdi. I socialisti appaiono invece molto divisi, con un 47% di favorevoli. Il testo è poi approvato dalla maggioranza degli elettori borghesi. Quasi uno svizzero su due (49%) sostiene inoltre di avere paura di un attentato nella Confederazione. I romandi (55%) si dimostrano più preoccupati degli svizzero tedeschi (48%) e degli italofoni (47%). Il sondaggio è stato realizzato fra il 22 e il 23 agosto su un campione di 15’824 cittadini, ripartiti in maniera rappresentativa dal punto di vista demografico, geografico e politico. Il margine di errore è circa dell’1,2%.

«L’allerta terrorismo è alta»

Il fatto che molti cittadini elvetici temano attentati sul suolo di casa è stato rimarcato ieri anche dal ministro della difesa Guy Parmelin: «in Svizzera cresce il rischio di attentati terroristici», ha affermato in un’intervista apparsa sulle testate domenicali Le Matin Dimanche e Blick.

«Ancora prima degli attentati avvenuti quest’estate - in Francia, Belgio e Germania - tutte le nostre analisi segnalavano una minaccia elevata. La situazione è peggiorata non solo in Svizzera, ma in tutto il mondo», osserva il Consigliere federale UDC.

Battaglia da vincere

La Confederazione non combatte direttamente contro gli jihadisti, ma ospita sul proprio suolo diverse sedi diplomatiche di Paesi uniti nella coalizione internazionale che lotta contro lo Stato Islamico in Siria e in Iraq, continua Parmelin.

«È nostro compito vegliare sulla sicurezza di questi potenziali obiettivi terroristici sul nostro territorio, ma anche sulla sicurezza degli svizzeri che si trovano all’estero, nel posto sbagliato al momento sbagliato», spiega il ministro riferendosi agli svizzeri uccisi all’estero, come a Luxor, in Egitto, nel 1997.

Secondo il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), dal 2001 si registrano 77 casi di persone che hanno lasciato la Svizzera per motivi legati al terrorismo islamico. Alla fine di luglio, 13 persone erano tornate sul suolo elvetico (10 confermate), molte delle quali sono state arrestate.

(redaz)