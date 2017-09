Bus in un dirupo sul passo della Novena

L'incidente, che ha provocato il ferito di 7 persone, è avvenuto a causa di un malore dell'autista. Il mezzo, sul quale viaggiano 20 persone, è caduto per una ventina di metri.

In seguito al malore dell'autista, un autobus è uscito di strada questo pomeriggio mentre saliva verso il passo della Novena dal versante vallesano. Il mezzo è finito in un bosco sottostante una ventina di metri e sette persone sono rimaste ferite. A bordo c'erano 20 passeggeri, ha riferito in serata la polizia cantonale.

L'indicente è avvenuto attorno alle 17.00 500 metri dopo il ponte di Kitt, situato a tre chilometri da Ulrichen. Il mezzo, immatricolato nel canton Zugo, era guidato da un 59enne che è stato improvvisamente colto da un malore, ha detto all'ats un portavoce della polizia.

L'autista e sei passeggeri sono stati trasportati all'ospedale di Visp in ambulanza e con un elicottero di Air Zermatt. Il resto del gruppo è rientrato a casa.

La strada domani verrà chiusa dalle 8 alle 12 per recuperare l'autobus.

(Ats)