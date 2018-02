Caduta mortale sugli sci per un 13enne

Un 13enne è morto ieri sera all'ospedale in seguito alle gravi ferite riportate alla vigilia in un incidente con gli sci nel comprensorio di Anzère, in Vallese.

L'adolescente si è ferito cadendo dopo un salto, riferisce stamani la Polizia cantonale. In un primo tempo il ragazzo era stato ricoverato in elicottero all'ospedale di Sion (VS), ma è poi stato trasferito al nosocomio universitario di Ginevra.

(Ats)