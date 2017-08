Caduta mortale sul Cervino

L'uomo è precipitato per circa 100 metri cadendo in un dirupo, mentre con un compagno intraprendevano la discesa verso Zermatt. Ancora ignota l'identita dell'alpinista.

Un alpinista è morto ieri sul Cervino: l'uomo, per ragioni ancora da chiarire, è precipitato per circa 100 metri mentre tornava a valle. Lo indica oggi la polizia cantonale in una nota.

Il malcapitato, assieme a un compagno, aveva raggiunto la vetta del Cervino giovedì in giornata. I due avevano poi passato la notte alla capanna di Solvay - situata a 4003 metri - e al mattino si erano diretti verso Zermatt. Raggiunto l'Hörnligrat, a quota 3400 metri, uno dei due ha perso l'equilibrio cadendo lungo un dirupo. Giunti sul posto, i soccorritori hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo, un cittadino straniero la cui identità è tuttora da verificare. I due alpinisti non erano incordati.

(Ats)