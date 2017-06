Camion in fumo sulla A2 nei pressi di Basilea

Un camion carico di scarpe ha preso fuoco oggi pomeriggio mentre transitava sulla A2 a Basilea. Il conducente 49enne è rimasto intossicato dal fumo ed è stato trasportato in ospedale. L'autostrada in direzione sud è stata chiusa e il traffico è andato in tilt, con code di diverse ore.

L'incendio è divampato verso le 15.30 per una ragione ancora sconosciuta, ha indicato il dipartimento della sicurezza di Basilea Città. Il riparo fonico ai bordi della A2 ha preso fuoco e i detriti sono caduti sulla carreggiata e sulla strada sottostante.

Durante i lavori di sgombero sono state chiuse l'autostrada e la strada limitrofa. Due linee di bus hanno dovuto essere deviate.

Il servizio d'informazione viasuisse ha fatto sapere che l'A2 è stata riaperta solo in serata.

Ats