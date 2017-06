Canoni d'acqua: centrali felici, Comuni tristi

I gestori di centrali idroelettriche, alcune delle quali al momento in difficoltà a causa del basso prezzo della corrente, possono tirare un sospiro di sollievo.

Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione fino ad ottobre, una revisione transitoria della legge sulle forze idriche in cui propone la riduzione del canone massimo annuo, per il periodo 2020-2022, dagli attuali 110 franchi per chilowatt lordo (KWl) a 80 franchi.

Particolare non da poco, alcuni Cantoni, tra cui Ticino e Grigioni in particolare, e Comuni dovrebbero incassare 150 milioni di franchi l'anno in meno.

A partire dal 2023 il regime transitorio verrà sostituito da un modello flessibile, con un'aliquota massima del canone annuo composta da una parte fissa e da una parte variabile, dipendente dal prezzo di mercato, indica una nota odierna del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

Nel presentare gli aspetti chiave delle modifiche proposte, la consigliera federale Doris Leuthard non ha nascosto che il progetto è un esercizio di equilibrismo tra le esigenze dei Cantoni e dei Comuni, per molti dei quali le entrate derivanti dai canoni d'acqua sono importantissime, e la necessità di garantire la sopravvivenza a lungo termine delle centrali idroelettriche, specie quelle che si trovano in difficoltà. Dopotutto, la strategia energetica 2050 prevede la promozione delle energie rinnovabili e un sostegno particolare all'idroelettrico.

La riduzione del canone massimo annuo toccherà soprattutto un pugno di Cantoni, quelli di montagna in particolare come il Ticino, i Grigioni, Uri, Vallese, ma anche Berna e Argovia. Attualmente, dei 556, 6 milioni che fruttano i canoni d'acqua all'anno, il Ticino ne incassa 55,1, i Grigioni 124, il Vallese 164, Uri 26, Berna 45 e Argovia 49.

La presidente della Confederazione ha ricordato inoltre che i 110 franchi per chilowatt lordo rappresentano l'aliquota massima consentita dal legislatore. Soltanto Berna, Giura, Zugo e Vaud riscuotono un'aliquota inferiore. Con la riduzione dell'aliquota massima a 80 franchi per chilowatt lordo, "si ritorna alla situazione del 2011", ha ricordato la ministra democristiana. In soldoni, significano 150 milioni (400 globali circa) in meno per Cantoni e Comuni all'anno fino al 2022.

I prezzi della corrente per i consumatori, ha dichiarato la consigliera federale su sollecitazione dei media, dovrebbero stabilizzarsi o addirittura scendere, anche se per il momento è troppo presto per fornire delle cifre.

Grigioni già arrabbiati

Hanno già suscitato le prime reazioni di rabbia, nei Grigioni, i piani del Consiglio federale di ridurre i canoni d'acqua per venire incontro ai gestori di centrali idroelettriche in difficoltà. Si puniscono unilateralmente i cantoni di montagna, è il tenore delle prime critiche.

"Sono deluso", ha detto all'ats Not Carl, presidente della comunità d'interessi dei comuni concessionari grigionesi: i Grigioni rischiano un minore introito annuale di 35 milioni di franchi (attualmente ne incassano 124). È "brutale" osservare come ora i cantoni di montagna debbano pagare lo scotto solo perché "sono l'anello più debole della catena", ha aggiunto.

Ugualmente adirata la reazione del PPD grigionese: la prevista riduzione è una "punizione unilaterale e ingiustificata delle regioni di montagna" e colpirà duramente i comuni grigionesi, scrive il partito in un comunicato.

"Non siamo disposti ad accettare questo taglio", afferma il suo consigliere agli Stati Stefan Engler citato nella nota. Secondo il "senatore" grigionese, bisogna dapprima stabilire con quale nuovo modello di mercato possano essere ricompensati i vantaggi della forza idrica.

