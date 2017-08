Canoni d'acqua, secco no dei Cantoni alpini

La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA), che include Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Grigioni, Ticino e Vallese, dopo aver analizzato la bozza per i canoni d'acqua, si esprime respingendo fermamente la riduzione generale proposta dal Consiglio federale a titolo di regolamentazione transitoria.

A suo avviso infatti non vi è nessuna giustificazione né oggettiva né politica. "Urge invece, durante il periodo di transizione, procedere a un riassetto del mercato dell’energia elettrica, completamente distorto. Soltanto allora si potrà discutere di un eventuale nuovo modello di canone per i diritti d’acqua", si legge in un comunicato stampa odierno.

"Riduzione generale ingiustificata"

Secondo il CGCA la proposta di ridurre a titolo generale, nel corso del periodo di transizione, il canone massimo da 110 franchi per chilowatt di potenza lorda (kWlordo) a 80 franchi per kWlordo è una manovra oggettivamente ingiustificata, dal momento che circa la metà della produzione idroelettrica è venduta nel servizio universale, dove tutti i costi risultano coperti (principio dei costi di produzione).

"Per definizione, - si legge nella nota - questa porzione di forza idrica non ha pertanto problemi di redditività. Ne risulta che la variante principale proposta a titolo di regolamentazione transitoria non è altro che una sovvenzione ad annaffiatoio ingiustificata. A consuntivo, inoltre, comporterebbe anche una parziale compensazione del premio di mercato deliberato con la nuova legge sull’energia (supplemento di rete di 0,2 ct./kWh). La popolazione, però, ha approvato la Strategia energetica 2050 consapevole di tale supplemento. Il fatto che, subito dopo la votazione, questo supplemento verrebbe messo a carico dei Cantoni alpini dietro le quinte non è giustificabile".

Secondo la Conferenza, con la variante principale proposta il Consiglio federale persegue dunque un solo obiettivo: "quello di gettare un'ancora psicologica per future riduzioni del canone, ciò che viene fermamente respinto. I Cantoni alpini non sono assolutamente disposti a “interpretare la soluzione transitoria come adeguamento preparatorio in vista di una soluzione a lungo termine”, come illustrato dal Consiglio federale.

(Red)