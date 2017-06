Cantoni alpini scettici sui nuovi canoni d'acqua

La proposta del Consiglio federale non piace a Ticino, Grigioni, Vallese, Uri, Glarona, Nidvaldo e Obvaldo. "Serve un nuovo modello, quello proposto è inappropriato".

La proposta del Consiglio federale sui canoni d'acqua è in linea di principio ragionevole, ma si fonda su un'ipotesi inappropriata e contiene "difetti di costruzione" che vanno corretti. Lo afferma la Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA).

In una presa di posizione odierna, questi Cantoni - Grigioni, Vallese, Uri, Glarona, Nidvaldo, Obvaldo e Ticino - affermano che "analizzeranno a fondo il progetto e prenderanno successivamente posizione in modo dettagliato". Entro il 2019 il Consiglio federale deve sottoporre all'Assemblea federale un disegno per un nuovo modello conforme al mercato elettrico, "è pertanto impensabile pretendere dai Cantoni alpini che prendano posizione già oggi su un nuovo modello senza essere a conoscenza di questa proposta e delle successive deliberazioni".

In sostanza - afferma in un comunicato la CGC, presieduta dal consigliere di Stato ticinese Christian Vitta - il governo parte da un'ipotesi errata, ossia dal presupposto che i problemi di redditività di parte delle società idroelettriche siano apparentemente causati dal canone. "Non è così!".

La distorsione del mercato è, in effetti, "la conseguenza di decisioni errate nella politica elettrica interna ed internazionale. È del tutto inappropriato che l'idroelettrico svizzero, pulito e rinnovabile, non sia più redditizio sul mercato a causa di ingenti sovvenzioni ad altri vettori energetici, di un forte protezionismo e della mancanza di volontà nell'adottare una politica efficace in materia di CO2".

Si tratta - prosegue la CGCA - in primo luogo di "correggere queste decisioni sbagliate. In seguito si dovrà verificare in che misura siano ancora motivate le riduzioni del canone per i diritti d'acqua. Segue poi l'elenco dei "difetti", a giudizio dei Cantoni alpini: sovvenzioni a innaffiatoio, mancata partecipazione della Confederazione alla soluzione dei problemi di redditività, durata fissa della regolamentazione transitoria.

I Cantoni alpini si dicono "aperti a discutere l'introduzione di un nuovo modello di canone, ma decisivi saranno i parametri su cui si baserà il modello".

(Ats)