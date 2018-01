Cargo sotterraneo lancia la "road map"

Cargo sotterraneo (CST), il progetto di una rete di collegamenti sotterranea per il trasporto di merci attraverso la Svizzera, ha raccolto i 100 milioni di franchi necessari al lancio del suo progetto. La società ha presentato oggi alla consigliera federale Doris Leuthard la road map per la prossima fase.

I promotori del progetto dovevano garantire entro la metà del 2017 tale somma per la programmazione e i permessi di costruzione del primo collegamento parziale fra Härkingen (SO)/Niederbipp (BE) e Zurigo la cui costruzione costerà 3,5 miliardi di franchi. Dal 2030 un sistema logistico digitale globalizzato per bancali, contenitori e pacchi sarà messa in servizio su questo collegamento.

Cargo sotterraneo adempie le condizioni poste dal Consiglio federale nel novembre 2016, indica l'impresa in un comunicato odierno. Una legge specifica CST può essere presentata alla consultazione pubblica poi al Parlamento. L'associazione si era trasformata in società anonima nel marzo 2017. I suoi promotori erano diventati i primi azionisti. L'economia privata ha mostrato il suo interesse per la realizzazione del progetto. La Mobiliare, Helvetia, Coop e Migros sono stati i primi investitori con 22,5 milioni di franchi in totale.

Coop, La Mobiliare, Migros, la Banca cantonale di Zurigo, la Posta e Swisscom intendono aumentare la loro partecipazione quando la legge sarà entrata in vigore. Anche Credit Suisse, l'impresa meccatronica Gotthard 3, lo sviluppatore europeo di infrastrutture Meridiam e il gruppo cinese Dagong Global attivo nell'elaborazione tecnologico contribuiranno con le loro competenze. Pure i cantoni di Argovia, Berna, Soletta e Zurigo, lungo il primo collegamento, hanno confermato il loro interesse presso la consigliera federale Doris Leuthard, responsabile del dipartimento dei trasporti. Hanno tuttavia formulato domande di approfondimento e di concretizzazione.

24 ore su 24

Il progetto è stato lanciato nel 2013 da un consorzio di imprese private. Entro il 2045, la prima linea sotterranea sarà estesa a tappe per diventare una rete nazionale nella quale le merci saranno trasportate senza interruzione 24 ore su 24 da Ginevra a San Gallo e da Basilea e Lucerna. In totale i promotori prendono in considerazione un costo di 33 miliardi.

Secondo le previsioni della Confederazione il traffico delle merci aumenterà del 37% tra il 2010 e il 2040. Una volta terminato, CST deve ridurre di circa il 30% il trasporto di merci nelle città e del 40% il traffico autostradale dei mezzi pesanti. Il sistema prevede veicoli di trasporto autonomi che circolano in tunnel scavati a 50 metri sotto terra.

(Ats)