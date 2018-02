Caso AutoPostale, la Posta sapeva

I vertici della Posta erano a conoscenza delle operazioni contabili illecite presso AutoPostale da anni. Lo dimostra una nota interna confidenziale del 2013, pubblicata oggi dal Blick. Il documento, di cui l'Ats ha ottenuto una copia, è indirizzato tra gli altri all'allora presidente del consiglio di amministrazione Peter Hasler e alla direttrice della Posta Susanne Ruoff. Vi si menzionano "sovvenzioni trasversali a spese dei settori finanziati dall'ente pubblico".

Dato che le regole relative ai settori sovvenzionati impediscono di includere gli utili nei prezzi, AutoPostale non ha la possibilità di definire autonomamente le entrate, si legge nella nota dell'autorità di revisione interna. È per questo che i trasferimenti di costi sono stati effettuati a spese del trasporto finanziato dalle collettività.

Stando al documento, tali pratiche sono state avallate dalla direzione di AutoPostale: nel 2011 le sovvenzioni trasversali ammontavano a 11 milioni di franchi, l'anno successivo a 19 milioni. Queste cifre coincidono con i dati contenuti nel rapporto dell'Ufficio federale dei trasporti (UFT), che l'altro ieri ha rivelato le operazioni illecite.

Il cda non ha reputato necessario intervenire. Dal canto suo, Ruoff lo ha fatto solo nel 2017 dopo un incontro con il direttore dell'UFT Peter Füglistaler. L'Ufficio si era battuto invano per circa un anno per accedere all'insieme della contabilità di AutoPostale.

In una mail, la portavoce dell'ex regia federale Jacqueline Bühlmann ribadisce quanto già indicato da Ruoff in una conferenza stampa l'altro ieri: la direttrice della Posta è venuta a conoscenza dei rimproveri dell'UFT per la prima volta lo scorso mese di novembre.

Il documento segreto getta anche luce sulle ragioni per cui la filiale della Posta, che appartiene al 100% alla Confederazione, si sia accaparrata con l'inganno sovvenzioni federali. La direzione di AutoPostale, "considerati gli obiettivi di redditività definiti, non vede altre alternative".

Tuttavia, la Posta in una presa di posizione chiesta dall'ats, smentisce che vi siano direttive quanto all'utile da realizzare. Il gigante giallo parla piuttosto di "obiettivi accordati in comune" tra vertici della filiale e della Posta. Tali obiettivi sono stati discussi e negoziati assieme tenendo conto dell'andamento dei mercati.

(Red/Ats)