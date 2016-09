Casse malati, aumenti non sempre giustificati

I costi della salute crescono in maniera esponenziale in Svizzera, per frenare l’incremento il Consiglio federale intende varare nuovi provvedimenti che affiancheranno le misure già adottate e che hanno finora consentito di risparmiare diverse centinaia di milioni di franchi all’anno. Se la crescita dovuta all’evoluzione demografica, all’invecchiamento della popolazione e ai progressi tecnici della medicina è comprensibile e giustificata, ogni anno vi è una quota dell’incremento che è difficilmente spiegabile e che dovrà essere analizzata e se possibile evitata. «Sono costi che non possiamo e non vogliamo dover assumere», ha detto il consigliere federale Alain Berset, a qualche settimana dall’annuncio dei premi delle casse malattia 2017. Il ministro della sanità ha sottolineato che anche in futuro sarà inevitabile assistere a un continuo aumento dei costi della salute. È stato uno scenario costante negli ultimi 20 anni, ma che non manca di destare preoccupazione «perché i premi pesano sui budget delle economie domestiche», ha ammesso, precisando che l’incremento annuo dei costi è valutato al 4%. E per il 2016 si delinea la stessa tendenza: l’aumento sarà di circa un miliardo di franchi. Per evitare che la preoccupazione si trasformi in un problema ingestibile bisogna intervenire, esaminando la situazione, individuando i settori all’origine dell’incremento non giustificabile dei costi e adottando misure adeguate, sarà compito di tutti gli attori in gioco – Confederazione, Cantoni, assicuratori, medici e pazienti – lavorare di concerto per ridurre o stralciare tutto quanto inutile o controproducente. Il Consiglio federale, ad esempio si è occupato del prezzo dei medicamenti raggiungendo economie per circa 600 milioni di franchi. A questo proposito il Dipartimento federale dell’interno intende arginare ulteriormente i costi introducendo un sistema di prezzi di riferimento e adeguando i margini sulle vendite. A livello di Cantoni è auspicabile una maggiore coordinazione, ha affermato Berset, citando quali esempi Ginevra, Vaud e Ticino, che vantano una crescita dei costi dimezzata rispetto ad altri Cantoni. Gli assicuratori sono invitati a trovare un accordo tariffale con i fornitori di prestazioni e a controllare con precisione le fatture di medici e ospedali.