Casse malati, franchigie in aumento?

Le franchigie di cassa malattia sono destinate ad aumentare. Il Consiglio federale ha posto oggi in consultazione - fino al 19 ottobre - una modifica di legge che prevede un loro adeguamento ai costi dell'assicurazione malattia di base. Nel contempo diminuiranno gli sconti per le franchigie alte. Con il nuovo meccanismo - sostenuto dal centro destra in parlamento - l'esecutivo intende rafforzare la responsabilità individuale degli assicurati e ridurre la fruizione di prestazioni. Dato che dovranno assumersi una parte più consistente dei costi, i pazienti eviteranno di recarsi dal medico per casi di poco conto, rileva il governo. La periodicità dell'adeguamento dipenderà dall'evoluzione dei costi.

La decisione segue la richiesta formulata da una mozione del consigliere agli Stati Ivo Bischofberger (PPD/AI), ed è stata presa alla luce di un rapporto redatto in adempimento a un postulato di Barbara Schmid-Federer (PPD/ZH).

Il Consiglio federale intende inoltre rivedere il sistema di sconti in questo settore. Oggi per tutte le franchigie opzionali viene concesso uno sconto massimo del 70% del rischio supplementare assunto. Secondo l'esecutivo, questo tasso uniforme non è ottimale dal punto di vista finanziario. Il governo propone pertanto una graduazione: gli sconti per adulti varieranno tra l’80% (franchigia di 500 fr.) e il 50% (franchigia a 2500 fr.). Con il nuovo modello, chi avrà una franchigia opzionale di 2500 franchi potrà beneficiare di uno sconto massimo di 1100 franchi, invece degli attuali 1540. In crescita di 20 franchi, a 160, invece il ribasso per chi avrà una franchigia di 500 franchi.

(Ats)