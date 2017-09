Cassis agli Esteri: le reazioni dei partiti

La designazione di Ignazio Cassis alla testa del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sostanzialmente non condurrà a modifiche nei rapporti tra Berna e Bruxelles. A ritenerlo è il PPD. Per il PLR il ticinese invece "pare concepito per rappresentare la Svizzera all'estero", scrive il partito in una nota diramata oggi. Queste le prime due reazioni alla designazione dell'ex consigliere nazionale alla testa del DFAE avvenuta questa mattina.

"Il nostro obiettivo è conservare la via bilaterale", ha detto all'ats la segretaria generale del PPD Béatrice Wertli. I negoziati con l'Unione europea devono proseguire spediti in questa direzione, in particolare per garantire condizioni quadro stabili all'economia, ha spiegato.

Questo auspicio è rivolto all'insieme del Consiglio federale "e non a una singola persona". "Una sola rondine non basta per far primavera", ha detto Wertli. Inoltre la presidente della Confederazione Doris Leuthard, democristiana, ha dichiarato di voler fare dello sviluppo del dossier europeo una priorità dell'anno presidenziale e così dovrebbe rimanere, spera il PPD.

Quale capo della diplomazia elvetica, sottolinea dal canto suo il PLR, Cassis avrà il compito di rafforzare e sviluppare la via bilaterale tra Berna e Bruxelles. Gli accordi bilaterali sono fondamentali per l'economia svizzera perché rappresentano una soluzione fatta su misura, si legge nel comunicato.

(Ats)