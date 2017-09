Cassis incassa il sì dell’UDC

di Andrea Bertagni

Se un vincitore al termine del primo giro di audizioni doveva esserci, questo è forse Ignazio Cassis, che incassa l’appoggio del gruppo UDC alle Camere federali. L’endorsement democentrista si è deciso ai voti: 45 quelli a favore del candidato ticinese, 11 quelli per Isabelle Moret, nessuno per Pierre Maudet.

Meno netta è invece la posizione del PPD per il quale tutti i tre i candidati sono preparati ed eleggibili. «Cassis è andato bene, è stato abile e capace - ci spiega il consigliere nazionale PPD, Marco Romano - ma le posizioni all’interno del gruppo sono variegate». Per quel che mi concerne, aggiunge Romano, «da ticinese trovo che Cassis si sia ben posizionato». Più netta invece la posizione dell’UDC che, a differenza del PPD, che ha rinviato tutto a martedì prossimo, giorno in cui si pronuncerà su un nome, una scelta ha voluto farla già ieri. «Maudet è stato quello a noi più distante, questo è sicuro - ci dice il consigliere nazionale UDC, Marco Chiesa - anche perché per noi hanno giocato due fattori: l’importanza del principio della concordanza e il rispetto del principio costituzionale che auspica la rappresentanza di ogni regione in Consiglio federale». A livello personale, continua Chiesa, «io non ho avuto dubbi: ho voluto muovermi in maniera solidale verso la mia regione». Terzo gruppo a incontrare i candidati alla successione di Didier Burkhalter, i Verdi, i quali, al pari del PPD, non hanno ancora deciso quale candidato sosterranno. «Abbiamo assistito a tre presentazioni molto interessanti e di alta qualità», ha affermato il capogruppo ecologista Balthasar Glättli (ZH). Martedì prossimo toccherà ai gruppi socialista, verde liberale e borghese democratico incontrare i tre candidati.