Cattaneo subentra a Cassis in Nazionale

L'ex presidente del PLR ticinese ha accettato di prendere il posto in Consiglio nazionale del neoeletto. Chi sarà invece il nuovo capogruppo del PLR alle Camere federali?

Rocco Cattaneo subentrerà a Ignazio Cassis in Consiglio nazionale. Ai microfoni della RSI l'ex presidente del Partito liberale-radicale ticinese ha dichiarato che sedere in Consiglio nazionale è per lui "un grande onore, una grande responsabilità e una grande gioia".

Cattanero era giunto terzo alle elezioni federali del 2015 sulla lista del PLR, dietro i consiglieri nazionali eletti Cassis e Giovanni Merlini.

E il PLR deve trovarsi un nuovo capogruppo

Con l'elezione di Ignazio Cassis in Consiglio federale, il gruppo PLR alle Camere federale deve trovarsi un nuovo presidente. L'elezione dovrebbe avvenire prima della sessione invernale, che inizierà il 27 novembre.

Da inizio agosto, quando il PLR ticinese ha lanciato Cassis nella corsa alla successione di Didier Burkhalter, la funzione di capogruppo è stata assunta ad interim dal consigliere nazionale zurighese Beat Walti.

Samuel Lanz, segretario generale dei liberali-radicali, ha indicato all'ats che le procedure saranno definite nei prossimi giorni. L'elezione del nuovo capogruppo dovrebbe avvenire una decina di giorni prima dell'inizio della sessione invernale.

Cassis è stato eletto presidente del gruppo parlamentare PLR nel novembre 2015. Ha preso il posto dell'urana Gabi Huber, che aveva lasciato il Parlamento.

(Red/Ats)