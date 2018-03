Chiesa candidato alla vicepresidenza dell'UDC

Il consigliere nazionale ticinese Marco Chiesa potrebbe diventare vicepresidente dell'UDC svizzero. Egli è infatti candidato, assieme alla collega Magdalena Martullo-Blocher, dall'Ufficio presidenziale per sostituire i dimissionari Christoph Blocher e Oskar Freysinger.

Lasciano il Comitato direttivo anche Walter Frey e Oskar Freysinger.

L'elezione generale degli organi del partito avrà luogo il 24 marzo a Klosters.

"Contenta della scelta"

Davanti ai media, dopo l'annuncio delle dimissioni e delle candidature del presidente democentrista Albert Rösti, la sua vice (che rimane in carica) Céline Amaudruz si è detta contenta della scelta del ticinese Chiesa e di Martullo Blocher, perché finalmente viene integrata la lingua italiana negli organi direttivi e aumentato il numero di donne nei piani alti del partito.

Quanto a Christoph Blocher, l'ex ministro di giustizia e polizia non intende abbassare le armi. Esce dalla direzione del partito, ma rimane in politica per contrastare la strisciante adesione all'Ue mediante l'inviso accordo istituzionale, come affermato da Rösti.

Christoph Blocher ha fatto rimarcare, in un breve discorso, come le scelte dell'UDC tengano conto delle diverse componenti geografiche del partito e dei diversi ambienti rappresentati. Insomma, gli organi direttivi dovrebbero essere in futuro meno "zurigocentrici".

UDC Ticino: "Apprezzato l'impegno e il lavoro di Chiesa"

La sezione ticinese dell’UDC comunica di accogliere ovviamente con piacere la proposta di eleggere il CN Marco Chiesa vicepresidente dell’UDC Svizzera: "Con questo rinnovo si apre un’opportunità per il Ticino e la Svizzera italiana di essere rappresentati anche nell’Ufficio di direzione del partito", scrive la sezione ticinese in un comunicato stampa.

"L’impegno e il lavoro del CN Marco Chiesa, come la dimostrata volontà di crescere e il costante sostegno alle battaglie dell’UDC da parte della sezione cantonale, sono sicuramente state apprezzate dall’Ufficio di direzione di Berna", conclude l'UDC Ticino.

