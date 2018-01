Chiusa la A2 nel canton Uri

Una valanga è caduta sull'autostrada A2 tra Göschenen e Amsteg, in territorio urano. Anche sulla A13 si sono registrati alcuni problemi in serata.

L'autostrada A2 è chiusa al traffico tra Göschenen e Asteg. Dopo lo scontro tra camion che ha provocato l’interruzione del traffico tra Biasca e Faido, una valanga staccatasi poco prima delle 22 ha provocato la chiusura dell’autostrada in territorio urano, nelle due direzioni, e della strada cantonale, almeno fino a martedì mattina. Lo conferma la polizia cantonale urana, precisando che la slavina ha raggiunto la carreggiata. Per il momento non è dato sapere se vi sono veicoli coinvolti.

In serata, un incidente ha pure provocato la chiusura dell’A13 tra la galleria del San Bernardino e Andeer, in entrambi i sensi di marcia. Il traffico lungo questo tratto autostradale è stato in seguito riattivato attorno alle 22.

(Ats)