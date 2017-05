Chiusura centrali, "cifre troppo ottimistiche"

È ormai assodato che lo smantellamento delle centrali nucleari svizzere e lo smaltimento delle scorie radioattive costerà più di quanto preventivato. Ma, secondo la Fondazione svizzera per l'energia (SES), le cifre avanzate a dicembre sono ancora troppo ottimistiche e i contribuenti potrebbero essere chiamati alla cassa. La SES chiede pertanto un contributo maggiore da parte dei gestori degli impianti.

Alla fine del 2016, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e di quello di smaltimento per gli impianti nucleari (STENFO) stimava che lo spegnimento delle cinque centrali atomiche svizzere e del centro intermedio di stoccaggio Zwilag di Würenlingen (AG) sarebbe costato circa 3,6 miliardi di franchi. Questi soldi serviranno ad esempio per la preparazione alla disattivazione, la manutenzione, la messa in sicurezza e la decontaminazione dei siti. A fine 2015, il capitale a disposizione per queste operazioni ammontava tuttavia a soli 2 miliardi.

Gran parte del totale delle spese dovrà però essere riservato allo smaltimento delle scorie, in quanto saranno realizzati impianti di stoccaggio e di trattamento, così come depositi in strati geologici profondi. Se si tiene conto anche dei costi di ricerca e trasporto, questi interventi richiederanno un investimento di 19,2 miliardi di franchi. Secondo i calcoli, 7,5 miliardi saranno versati direttamente dai gestori, mentre la Confederazione contribuirà con 1,2 miliardi e il Fondo di smaltimento con i restanti 10,5 miliardi. Quest'ultimo ha però a disposizione soltanto 4,2 miliardi.

La SES nutre pertanto profondi dubbi sulle cifre fornite dal Dipartimento federale dell'ambiente e dell'energia (DATEC), che si fondano su dati raccolti dagli stessi gestori, serviti poi per fissare i contributi per il periodo di tassazione 2017-2021. A suo avviso, i contribuenti dovranno alla fine assumersi gli elevati costi per la disattivazione e lo smaltimento delle centrali nucleari.

"I costi avanzati dallo studio della STENFO si basano su scenari ideali e non tengono conto dei rischi finanziari", ha dichiarato in una conferenza stampa a Berna l'economista Kaspar Müller. "Le spese sono state nettamente sottostimate", gli ha fatto eco il presidente della SES, il consigliere nazionale Beat Jans (PS/BS).

La Fondazione si chiede pure per quanto tempo i gerenti delle centrali saranno in grado di pagare i loro contributi e nutre dubbi anche sul calendario previsto per l'alimentazione del fondo e sulle stime dei costi per depositi in strati geologici profondi. Su quest'ultimo punto, si è espresso in maniera molto critica Stefan Alt, dell'istituto tedesco di ecologia applicata di Darmstadt: "diversi rischi definiti improbabili non lo sono affatto, come ad esempio i lavori di risanamento. Inoltre non sono stati presi in considerazione i rischi politici e giuridici".

Per tutti questi motivi la SES esige la riscossione di un supplemento di sicurezza pari al 100% (oggi si situa al 30%) per i costi di disattivazione e di smaltimento. Chiede infine che la STENFO sia in futuro composta soltanto di membri che siano indipendenti dai gestori delle centrali.

(Ats)