"Cliniche private essenziali"

Beat Walti presidente del sodalizio nazionale non ci sta: "Basta coi pregiudizi". "La diffidenza nei nostri confronti non si giustifica: diamo lavoro a più di 40mila persone".

di Andrea Bertagni

«Osservando la politica sanitaria oggi non si può non constatare che l’ordine del giorno è animato dalla diffidenza nei confronti dell’iniziativa privata e delle imprese indipendenti». Non rinuncia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe il neo presidente dell’associazione Cliniche private svizzere, il consigliere nazionale PLR Beat Walti, aprendo la pubblicazione con la quale il sodalizio traccia un bilancio della sua attività 2017 e guarda anche all’anno in corso.

Sì, perché nel dibattito pubblico, si legge nel rapporto, «gli ospedali privati sono talvolta oggetto di pregiudizi», quando a parlare dovrebbero «essere i fatti».

E quali sono questi fatti? A riportarli è sempre la rivista. «Con una quota del 24% dei giorni di cura, gli ospedali privati assicurano una parte essenziale dell’assistenza sanitaria ospedaliera per l’intera popolazione». Ma non solo. «Gli ospedali privati - si legge sempre nell’opuscolo - sono importanti datori di lavoro: alla fine del 2016 impiegavano 32.000 specialisti. A questi si aggiungono 2.300 persone in formazione, 685 medici assistenti e circa 7.000 medici indipendenti».