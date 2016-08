Col coltello sul treno, panico a San Gallo

Questa mattina a Oberriet (SG) un uomo che si trovava con un piccolo coltello a serramanico su un treno ha provocato un massiccio intervento della polizia. Il soggetto era sotto l'influsso di stupefacenti e si reggeva in piedi con difficoltà.

Allarmate dalle Ferrovie, le forze dell'ordine si sono recate con diverse pattuglie alla stazione di Oberriet, dove il 42enne è stato arrestato, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale. All'arrivo degli agenti l'uomo stava dormendo e per i passeggeri non c'è mai stato pericolo.

Il 42enne, già noto alle autorità per violazione della Legge federale sugli stupefacenti, ha spiegato alla polizia di aver vissuto diversi giorni per strada. Il suo coltello, essendo molto piccolo, non sottostà alla Legge federale sulle armi.

Lo scorso 13 agosto, su un treno della Südostbahn nei pressi di Salez, sempre nel canton San Gallo, un 27enne svizzero aveva versato liquido infiammabile nel vagone nel quale si trovava e gli aveva dato fuoco. Aveva pure accoltellato alcuni viaggiatori. Una 34enne e l'autore dell'aggressione sono morti il giorno dopo l'attacco, mentre una 17enne è deceduta ieri per le ferite riportate.

(Ats)