Comasco va a suicidarsi a Zurigo, era depresso

La Procura di Como ha aperto un'inchiesta sulla morte di un ingegnere di Albavilla che nei giorni scorsi ha scelto il suicidio assistito perché in cura per depressione.

Sta facendo discutere in Italia un nuovo caso di suicidio assistito avvenuto in Svizzera che riguarda un cittadino italiano. A suscitare più di una reazione è in queste ore, come riportato dal giornale "La Pronvincia di Como" e ripreso da altri media della Penisola, il caso di un ingegnere 62enne di Albavilla, paese in Provincia di Como, che nei giorni scorsi è stato accompagnato da un amico in una struttura di suicidio assistito di Zurigo perché sofferente di depressione.

L'uomo, che non aveva una malattia terminale, né una disabilità gravissima, prima di partire ha inviato ai servizi sociali una lettera in cui spiega le sue intenzioni.

Secondo quanto riferiscono i media italiani, la Procura di Como ha aperto un'inchiesta. All'esame di pm e carabinieri c'è il ruolo di un amico dell'ingegnere che avrebbe accompagnato il professionista fino a Chiasso, dove l'uomo ha preso un treno per Zurigo. Il reato ipotizzato è istigazione al suicidio.

Gli investigatori avrebbero anche contattato - attraverso il Centro di cooperazione doganale di Chiasso - le autorità elvetiche con l’intenzione di comprendere quale sia la normativa svizzera sul suicidio assistito. E se le norme prevedono la possibilità di accompagnare alla morte una persona, anche se questa non è affetta da patologie fisiche o mentali non curabili e particolarmente gravi.

(Red)