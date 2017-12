Come Indiana Jones in Grecia

di Andrea Bertagni

Per molti svizzeri e non solo la Grecia fa rima con sole, vacanze e relax. Per altri significa invece fare un salto indietro nel tempo, nel periodo dell’Antica Grecia, ancora prima dei Romani, quando attorno al Mar Mediterraneo si parlava greco e a dominare erano guerre, ma anche discussioni filosofiche. Stiamo parlando degli archeologi, degli Indiana Jones, che agli ombrelloni, preferiscono palette e picconi e che alle spiagge antepongono la terra da scavare a fondo o in superficie, così da riportare alla luce reperti e oggetti del passato dimenticato o che si credeva perduto.

Tra questi Indiana Jones svizzeri c’è anche Rocco Tettamanti, 32enne di Mendrisio, che in Grecia, a Eretria per la precisione, ha diretto negli ultimi anni tre scavi, uno dei quali si è concluso proprio nell’anno in corso, mentre oggi lavora per il servizio archeologico cantonale di Friburgo. Particolare non da poco, in Grecia il nostro Paese ha una scuola vera e propria, l’École suisse d’archéologie en Grèce (ESAG), diretta dal professor Karl Reber dell’Università di Losanna.

Di più. Sono più di 50 anni, 53 per l’esattezza, che la Svizzera è presente in Grecia, dove oggi «abbiamo un personale fisso che lavora al 100% in un ufficio ad Atene con un segretario scientifico e un segretario amministrativo - ci spiega Tettamanti, che fino all’anno scorso ha lavorato proprio per l’ESAG - e una “casa dello scavo” a Eretria stessa, dove gestiamo gli scavi e abbiamo uffici e camere per studenti e ricercatori».