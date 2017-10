"Con l'Italia va cercata un'intesa"

Relazioni transfrontaliere, legami col Ticino e visioni per il futuro: intervista alla direttrice di economiesuisse Monika Rühl in merito alle sfide dei rapporti con l’UE.

di Alessandra Zumthor

Signora Rühl, non possiamo non iniziare con un nome: come ha accolto economiesuisse il nuovo consigliere federale Ignazio Cassis?

In modo positivo: la rivendicazione della Svizzera italiana di essere rappresentata in Consiglio federale era per noi legittima. Non si tratta solo di una questione di lingua, ma soprattutto di cultura e sensibilità di una regione che spesso è confrontata in anticipo con problemi diversi dal resto del Paese, proprio perché territorio di frontiera con la vicina Italia. Ignazio Cassis contribuirà certamente ad arricchire il Governo federale con la sensibilità della Svizzera italiana.

Quali elementi di rilancio potrà portare un consigliere federale ticinese al mondo economico e imprenditoriale svizzero?

economiesuisse si aspetta che tutti i membri del Consiglio federale si impegnino e guardino con lungimiranza a favore di una Svizzera come luogo di insediamento attrattivo per le imprese. Ignazio Cassis sarà a capo del Dipartimento degli affari esteri, in cui attualmente ci sono molti dossier per noi fondamentali, legati alle relazioni con il nostro più importante partner commerciale, l’Unione europea. Sicuramente un consigliere federale ticinese potrà contribuire al dialogo con i nostri vicini italiani, grazie anche alla cultura e alla lingua in comune.

Lei stessa, signora Rühl, parla molto bene l’italiano: che rapporti ha con la Svizzera italiana? Conta di intensificarli ulteriormente?

Da una parte in Ticino ho ricordi d’infanzia: con i miei genitori (sono figlia unica) negli anni Sessanta e Settanta venivamo qui a passare le vacanze estive, a Ponte Tresa, Lugano, Locarno, Ascona. Poi è subentrato un rapporto professionale: quando lavoravo per la SECO ero responsabile delle relazioni con l’estero -e quindi anche con l’Italia- e attraverso questo mi sono resa conto della situazione particolare del Ticino. Un conto è parlare di relazioni tra Svizzera e Italia, un’altra tra Ticino e Italia. Ho cercato di contribuire a migliorare queste relazioni, tant’è vero che sono stata io a lanciare il Dialogo economico tra la Svizzera e l’Italia, che quest’anno si è svolto per la decima volta a Roma . Adesso che sono da tre anni alla testa di economiesuisse, per me rimane importante contribuire alla ricerca di soluzioni in questo ambito transfrontaliero, perché oltre ai problemi vedo anche tante opportunità.