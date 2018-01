Concessioni lunga percorrenza nella bufera

A minacciare un'azione legale le FFS timorose che l'Ufficio federale dei trasporti possa attribuire alla BLS le tratte parziali. FFS criticate intanto per un software.

Le FFS temono che l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) possa attribuire alla BLS delle concessioni per tratte parziali nel traffico a lunga percorrenza. Le Ferrovie federali svizzere minacciano di sottoporre a controllo giudiziario la procedura di assegnazione.

Entro la metà del 2018, l'UFT vuole infatti decidere quale azienda servirà le varie tratte a partire dal cambiamento di orario previsto a dicembre 2019.

In un comunicato odierno, le FFS ritengono che "assegnare concessioni per tratte parziali nel traffico a lunga percorrenza sarebbe privo di fondamento giuridico". L'assegnazione si è finora basata su una concessione unica e un eventuale cambiamento dovrebbe essere deciso a livello parlamentare, indicano le FFS.

La BLS ha chiesto di riprendere dal 2020 la concessione per la linea Berna-Olten e Berna-Bienne, dal 2022 le tratte Interlaken-Berna-Basilea e Berna-Neuchâtel-Le Locle (già oggi parzialmente gestita dalla BLS) e dal 2023 la linea Briga-Berna-Basilea. Le FFS vogliono invece mantenere una gestione unitaria del traffico a lunga percorrenza sulla rete svizzera.

Le FFS hanno inoltre annunciato di non voler far ricorso contro il prolungamento di due anni della concessione, ma ritengono che "rimandando il rinnovo non è più garantita la necessaria sicurezza giuridica e degli investimenti".

La BLS si dice invece soddisfatta della procedura di rilascio delle concessioni da parte dell'UFT, ha detto all'ats la portavoce della società ferroviaria bernese Helene Soltermann, aggiungendo che l'azienda sostiene il rinvio della decisione a metà 2018, in modo che l'Ufficio federale possa esaminare approfonditamente le richieste.

Oltre questo limite non dovrebbero esserci ulteriori ritardi, aveva affermato in ottobre la BLS. La compagnia ferroviaria ha infatti bisogno di un anno e mezzo di tempo per organizzare il suo rientro nel settore dei trasporti a lunga percorrenza. Dal 2004, BLS è attiva solo nel trasporto regionale.

Sindacati chiedono abbandono software Sopre

Sopre, il programma informatico introdotto dalle FFS lo scorso novembre per gestire i turni di lavoro dei macchinisti, "genera solo caos e irritazione, senza che si intravvedano soluzioni in grado di migliorare la situazione". Il sindacato del personale dei trasporti (SEV) e quello del personale di locomotiva (LPV) chiedono "alle FFS di guardare finalmente in faccia alla realtà e rinunciare all'impiego di Sopre".

"I problemi legati al software Sopre sono una storia infinita", si legge in una nota diramata oggi dal SEV. A suo dire sono ormai sei anni che le FFS tentano invano di risolverli in collaborazione con la ditta produttrice. Dal 2016 e fino allo scorso novembre il programma era utilizzato per il personale che lavora sui treni.

(Red/Ats)