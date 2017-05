Conducenti: controllo medico solo a 75 anni

In futuro le persone anziane dovranno sottoporsi alla prima visita medica d’idoneità alla guida soltanto a 75 anni e non più a 70: il Consiglio federale è d’accordo con la proposta della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale, in merito all'età del primo controllo medico, a cadenza biennale, volto a verificare l’abilità di guida dei conducenti anziani.

Informazione e sensibilizzazione

L’idea, che prevede per esempio una lettera inviata a tutti gli automobilisti interessati, è di garantire che anche in futuro i conducenti sulla soglia dei 70 anni s’interroghino sulle loro capacità di destreggiarsi in uno scenario di viabilità sempre più complesso. Lo scorso anno, infatti, sono stati circa 10'000 i conducenti anziani che hanno rinunciato spontaneamente alla patente in occasione di un controllo medico di idoneità, 6000 dei quali proprio dopo la prima visita dei 70 anni.

L’innalzamento del limite di età, oltre a incentivare il senso di responsabilità degli anziani, tiene conto dei progressi tecnologici: oggigiorno infatti sono sempre più numerosi i veicoli dotati di dispositivi che facilitano una guida sicura, una tecnologia che tuttavia era inesistente all’epoca in cui gli odierni settantenni si preparavano alla patente. Per questo motivo s’intende incoraggiarli ad acquisire dimestichezza con i sistemi di guida assistita e a usufruirne dei benefici.

(Red)