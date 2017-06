Consiglio federale, Abate si fa da parte

"Sono stato contattato dal partito e ho comunicato al presidente del PLR ticinese Bixio Caprara, così come ai colleghi parlamentari, che non intendo proporre la mia candidatura al Consiglio federale". Lo ha dichiarato oggi all'ats il consigliere agli Stati Fabio Abate, da 17 anni a Berna quale rappresentante del Ticino prima alla Camera del popolo, poi in quella dei Cantoni.

"È giusto chiarire la mia posizione per fugare ogni ambiguità di fronte a coloro che continuano a chiedermelo: la carica non mi interessa", ha precisato il "senatore" ticinese.

"Se avessi aspirato ad entrare nella stanza dei bottoni, avrei impostato la mia carriera politica diversamente", ha sottolineato Abate. "Avrei accettato la vice-presidenza del partito quando mi è stata offerta, oppure avrei scelto di lavorare in commissioni più spettacolari. Inoltre, avrei curato maggiorente la comunicazione per intensificare la presenza mediatica”, ha precisato Fabio Abate, già presidente della commissione finanze al Nazionale e attuale presidente della Commissione degli affari giuridici agli Stati.

Per Abate è scontato che la Romandia radicale lotterà per confermare il seggio anche perché è rappresentata nell'esecutivo federale fin dal 1848. "Immediatamente dopo la notizia delle dimissioni di Burkhalter si è detto che è giunto il momento di un Ticinese in Governo. Ma non perché finalmente ci si è ricordati di cosa dice la Costituzione federale, ma perché il politico latino, a cui sono state riconosciute le maggiori chances, è Ignazio Cassis", ha sottolineato Abate.

In merito alle notizie dei media, specie romandi, circa un interesse mostrato da Laura Sadis - che oltre ad essere del partito giusto ha anche il vantaggio di essere donna - alla successione di Burkhalter, Abate precisa che la questione è di competenza del presidente cantonale del PLR Bixio Caprara, il quale dovrà convocare il comitato cantonale, a cui spetta la decisione sulla candidatura. È ovvio che in questo momento qualsiasi candidatura alternativa a Cassis è gradita a coloro che lotteranno per un altro candidato, evidentemente romando.

Tuttavia, ha puntualizzato Abate, "pur apprezzando Laura, non posso ignorare il fatto che da oltre due anni non gestisce più alcun dossier politico cantonale e federale". "Le audizioni nei gruppi parlamentari sono un esercizio impegnativo, in cui si tenta sempre di mettere in difficoltà i candidati su temi complessi all’ordine del giorno sull’agenda di un parlamentare. Ma staremo a vedere".

Quanto al giovane consigliere di Stato ginevrino Pierre Maudet, astro nascente del PLR, Abate ha dichiarato che di sicuro ambisce al Consiglio federale. È solido e a Ginevra sta lavorando bene. Tuttavia, il suo tallone d'Achille è il fatto di non aver mai frequentato Palazzo federale, dove i rapporti personali sono importanti.

