Consiglio federale, Moret candidata ufficiale

Dopo Ignazio Cassis per il Ticino e Pierre Maudet per Ginevra, anche la consigliera nazionale vodese riceve il via libera dalla propria sezione cantonale.

Dopo Ignazio Cassis per il Ticino e Pierre Maudet per Ginevra, anche la consigliera nazionale vodese Isabelle Moret è ufficialmente candidata alla successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale. Lo ha deciso oggi il comitato direttore del Partito liberale radicale (PLR) del suo cantone.

Moret, 46 anni e madre di due figli, aveva annunciato lo scorso fine settimana alla televisione romanda il suo interesse per la successione dell'attuale "ministro" degli esteri di Neuchâtel.

Moret si è definita progressista su temi che riguardano la famiglia e l'ambiente e di destra per quanto attiene alle questioni economiche, finanziarie e relative alla sicurezza.

Altri due vodesi si erano detti interessati al posto di Burkhalter: la consigliera di Stato Jacqueline de Quattro e il consigliere agli Stati Olivier Français.

Per conoscere il nome del o dei candidati che verranno ufficialmente raccomandati al parlamento per l'elezione del 20 di settembre, bisognerà attendere l'inizio del mese prossimo, quando si riunirà il gruppo PLR alle Camere federali. Solo allora si saprà se verrà presentata una sola persona o più persone.

Il PLR si rallegra

Il PLR si rallegra della nomina da parte della sezione vodese della consigliera nazionale Isabelle Moret per la successione di Didier Burkhalter in Consiglio federale.

Moret, si legge in un comunicato odierno, ha provato la sua attitudine a esercitare funzioni complesse lavorando come deputata e in funzione di vice-presidente del partito, ruolo che ha rivestito dal 2008 al 2016.

(Ats)