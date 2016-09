Contingenti più alti per i lavoratori stranieri

Temendo svantaggi per la piazza industriale, i Cantoni chiedono a Berna di rilasciare più permessi B e L per lavoratori di breve durata provenienti da Stati terzi.

I Cantoni chiedono alla Confederazione di aumentare i contingenti di quest'anno per la forza lavoro proveniente da Stati terzi, come gli Stati Uniti. In Svizzera c'è urgente bisogno di ricercatori nel campo farmaceutico e specialisti informatici, ma sino a fine anno rimangono a disposizione solo 89 permessi di dimora di tipo B e 532 di tipo L di breve durata.

Una delegazione della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) intende discuterne con la ministra responsabile Simonetta Sommaruga, a capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ha detto all'ats il presidente della CDEP Christoph Brutschin. L'incontro dovrebbe avvenire a Berna questo mese o in ottobre, ha precisato confermando quanto riportato dai quotidiani "St. Galler Tagblatt" e "Neue Luzerner Zeitung".

I cantoni auspicano inoltre che il Consiglio federale il prossimo anno riporti i contingenti per gli Stati terzi (non UE o AELS) a livello del 2014, ossia a 8500 permessi (3500 di tipo B e 5000 di tipo L). Dopo l'accettazione dell'iniziativa Contro l'immigrazione di massa il governo ha ridotto i permessi a 6500, di cui 2500 per dimoranti.

Cantoni e datori di lavoro vogliono ritornare alla situazione precedente poiché temono svantaggi per la piazza industriale elvetica. Secondo Brutschin, la prassi attuale "mette in pericolo numerosi progetti di ricerca e sviluppo", che costituiscono "i posti di lavoro del domani". E "se questi programmi iniziano a Cambridge, Shanghai o Berlino invece che a Basilea, Zurigo o Ginevra, perdiamo delle occasioni", ha aggiunto.

Diversi cantoni hanno esaurito da tempo i loro contingenti. Ad esempio, a Basilea i 136 permessi di lavoro di tipo B erano stati completamente aggiudicati già a fine febbraio, a Zurigo a fine aprile e a Ginevra il mese scorso. Di conseguenza i cantoni devono ricorrere alla cosiddetta riserva federale.

A Basilea l'industria farmaceutica si lamenta di non poter assumere abbastanza ricercatori provenienti da Stati terzi.

L'amministratore delegato di Hoffmann-La Roche, Severin Schwan, in luglio ha detto che senza sufficiente forza lavoro proveniente dall'estero l'azienda non potrebbe mantenere le proprie attività in Svizzera a livello attuale.

Il portavoce di Novartis, Satoshi Sugimoto, ha detto oggi che il colosso farmaceutico ha occupato tutti i posti possibili per i programmi essenziali, ma che si sente l'aggravamento della situazione riguardo ai contingenti degli Stati terzi.

(Ats)