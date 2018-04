Corpo senza vita sotto una valanga

Due settimane dopo la caduta della slavina nella regione di Zermatt (VS), è stato trovato il cadavere di un uomo, la cui scomparsa era stata denunciata tardi.

Un uomo è stato trovato morto ieri nella regione di Zermatt (VS), due settimane dopo essere stato travolto da una valanga. Il 24 marzo, dopo che era scesa la slavina, non erano state localizzate vittime e le ricerche erano state abbandonate poiché la polizia non aveva ricevuto avvisi di scomparsa.

Le ricerche sono riprese il 30 marzo, dopo che la scomparsa di una persona è stata effettivamente denunciata. Il corpo della vittima è stato trovato ieri sotto 50 centimetri di neve, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale vallesana. L'identificazione è tuttora in corso e il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta.

La valanga si era staccata verso le 14.30 e aveva ricoperto un sentiero escursionistico invernale.

