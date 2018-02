Crepe in alcuni F/A-18 Hornet

"La verifica eseguita su tutti gli F/A-18 Hornet delle Forze aeree svizzere impiegati per il servizio di volo ha evidenziato crepe in altri tre aerei": è quanto fa sapere oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, spiegando che la verifica eseguita su tutti i velivoli in questione è stata avviata dopo aver individuato, in occasione di uno di un controllo intermedio, la rottura di una cerniera di fissaggio dell’aletta di atterraggio. "Tale misura precauzionale aveva lo scopo di determinare l’idoneità al volo e la sicurezza di volo", viene precisato.

L’ispezione della cerniera di fissaggio dell’aletta di atterraggio ha dunque evidenziato crepe in altri tre aerei da combattimento, dunque per il momento questi velivoli non vengono più impiegati. Gli aerei da combattimento interessati sono due monoposto (F/A-18C) e due biposto (F/A-18D).

I controlli degli ultimi giorni

Complessivamente negli ultimi due giorni sono stati controllati 23 F/A-18C/D presso gli aerodromi militari di Meiringen e Payerne. Sette ulteriori velivoli si trovano attualmente in manutenzione presso la RUAG Aviation e sono anch’essi sottoposti all’ispezione.



"L’ulteriore modo di procedere richiede accertamenti approfonditi che sono già stati avviati dagli organi competenti. Attualmente non è possibile esprimersi in merito all’eventuale necessità di sostituire delle componenti, all’ammontare dei relativi costi o alla tempistica concernente il rientro in servizio di volo degli aerei interessati", fa ancora sapere il Dipartimento diretto da Guy Parmelin.

Il controllo dei relativi componenti per indentificare eventuali crepe avviene mediante un apparecchio speciale. Tale procedimento, denominato controllo non distruttivo (Non Destructive Inspection), permette di identificare anche la più piccola crepa. Le crepe identificate durante i controlli non erano visibili a occhio nudo.



Il servizio di polizia aerea (PA24) e gli impieghi delle Forze aeree sono nuovamente garantiti senza limitazioni. Possibili ripercussioni sui voli d’istruzione e d’allenamento potranno essere stabilite soltanto una volta concluse tutte le analisi.

(Red)