Cresce la spesa sanitaria in Svizzera

Nel primo semestre dell'anno la spesa per ogni assicurato ha continuato ad aumentare, registrando un +4,3% su base annua. Lo rende noto Santésuisse.

La spesa sanitaria è in continua crescita in Svizzera. Lo scorso anno i costi dell'assicurazione obbligatoria sono aumentati del 3,9%; l'aumento maggiore lo hanno segnato le cure ambulatoriali, cresciute del 5,7%, fa sapere santésuisse, che chiede misure correttive.

Nel primo semestre di quest'anno l'ammontare totale della spesa per ogni assicurato è aumentato del 4,3% su base annua, hanno rilevato i responsabili dell'associazione di assicuratori malattia santésuisse in una conferenza stampa oggi a Berna. Questa tendenza è destinata a proseguire se non verranno adottate contromisure.

(Ats)