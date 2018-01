Cresce l'allerta valanghe

Sfoglia la gallery

Cresce l'allerta valanghe nell'Alto e Medio Ticino e nel Vallese. L'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF), nonché MeteoSvizzera, hanno infatti innalzato a grado 5 il pericolo per le Valli della Vispa e la zona del Sempione sud e a 4 per la zona nord-ovest del Ticino, il basso Vallese, la regione dell'Aletsch, il passo del Grimsel, la zona nord del Sempione e la valle di Goms. Allerta 3, invece per il nord e il centro del Ticino.

Gli esperti spiegano infatti che "una veloce corrente da sud-sudest determina una situazione di sbarramento con nevicate abbondanti, dapprima nella regione del Sempione, in seguito anche sul Ticino centrale e settentrionale. Le abbondanti quantità di neve fresca e il vento proveniente da sud-est a sud da forte a tempestoso causeranno la formazione di grandi accumuli di neve ventata e un ulteriore aumento del pericolo di valanghe".

Villaggi isolati e diversi sfollati

Le autorità vallesane hanno quindi deciso di lanciare un avviso alla prudenza generalizzata in seguito alle intense precipitazioni delle ultime 24 ore. Diversi villaggi sono isolati, come è il caso di Zermatt, di località della valle di Saas, di Gondo, di Sempione Villaggio, di Zinal, di Arolla e altre frazioni delle valli di Anniviers, di Hérens e di Entremont.

In altre zone è invece stata ordinata l'evacuazione. Venti abitanti del villaggio di Eyholz, tra Visp e Briga, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni in seguito a una colata di fango. Le autorità hanno deciso di chiudere la scuola a causa delle difficoltà di accesso all'edificio scolastico, anche se questo non è minacciato.

A Zermatt la popolazione sta dando prova di calma, precisa la sindaca Romy Biner-Hauser. La località ha subito questa mattina una interruzione di corrente durata circa due ore. E anche se l'accesso a due quartieri è chiuso - ma gli abitanti vi si possono recare a piedi - la sindaca non drammatizza. Finora non è stata necessaria alcuna evacuazione.

Immagine di Air Zermatt (Facebook)

Le previsioni meteo

Le previsioni indicano che fino a martedì sera sopra 1400-1800 m sono ancora attesi 70-110 cm di neve fresca dalla regione del Monte Rosa a quella del Sempione. Nel Ticino centrale e settentrionale sopra 1400-1800 m sono invece previsti da 40 a 70 cm. Nelle regioni limitrofe, dalle Alpi vallesane al Gottardo, i quantitativi saranno dell'ordine di 30-50 cm. Il limite delle nevicate si abbasserà progressivamente a 1200 m, localmente al sud fino a 700-1000 m. Le nevicate saranno accompagnate in alta montagna da forti venti da sud con raffiche fino a 100 km/h.

I rischi